Силовые органы актуализировали так называемую «угольное дело» против экс-президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко за события 2014 года, чтобы отвлечь внимание общества от оффшорного скандала, «вагнергейта» и кризиса в энергетике и медицине. Об этом в эфире Прямого канала заявила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар, которая в 2014 году была заместителем Секретаря СНБО. Она назвала фейком приведены силовиками аргументы.

«Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от оффшорного скандала, о котором уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало – это огромный перечень лжи», - отмечает Сюмар.

Она, в частности, напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще в июле 2014 года были закрыты.

«Это было одно из обвинений, что оказывается "высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях". Это не соответствует действительности, так как наоборот еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Это – банковские учреждения, там были деньги. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение – это сплошной абсурд», - отмечает Сюмар.

«Как и то обвинение, что оказывается нужно было уголь покупать в ЮАР – это была такая "диверсификация". Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоило 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях, стоил вдвое дешевле», - напомнила Сюмар.

Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.

«Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%», - отмечает Виктория Сюмар.

«А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут», - констатирует депутат.

«Когда фактически отказано было закупать этот уголь из ЮАР – прекратили очень серьезную коррупционную аферу, которая бы стоила бюджету очень серьезные средства. Поэтому эти обвинения звучат совершенно дико», - отмечает она.

«Когда рассказывают – "там СБУ наличку возило". Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ , как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году – горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, состоящая из правоохранительных органов. Это была и ДФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была прогарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам», - объясняет Виктория Сюмар.

«До нынешнего времени Украина платит там пенсионерам пенсию», - напомнила она.

«Я считаю, мы очень достойно пережили 2014 год. Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет создали все условия для того, чтобы этой зависимости избавиться», - резюмирует Сюмар.

«Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать роSSийским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических условий Владимира Путина. И фактически вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации "формулы Штайнмайера", и проведение выборов. Когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, РоSSия наконец избавится того, что мешает ее экономике – санкциям, которые были огромным дипломатическим успехом предыдущей украинской власти», - резюмирует Сюмар.

«Сегодня Путин имеет преимущество – космическую цену на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что роSSийская экономика пойдет вверх и РоSSия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины», - предостерегла народный депутат.