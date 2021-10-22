Полиция сообщила подозрение заместителю директора департамента здравоохранения КГГА

Подольское управление полиции Киева сообщило подозрение заместителю директора Департамента здравоохранения, начальнице управления лечебно-профилактической работы КГГА. Эту должность занимает Галина Зборомирская.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Ей вменяют в вину служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) при закупке лекарственных средств для лечения онкологических больных.

По версии следствия, в ноябре 2020 года департамент заключил договор на поставку лекарств по завышенным ценам. Проведенные экспертизы показали, что общине Киева нанесен этой закупкой ущерб в 7,5 млн гривен.

В сентябре 2021 года в рамках расследования этой закупки в ДЗ прошли обыски.

Полиция и прокуратура будут ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения и ее отстранении от занимаемой должности.