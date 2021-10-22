Экс-нардепа Савченко с сестрой поймали на использовании поддельного COVID-сертификата

Они пытались использовать поддельные документы, чтобы попасть в Украину

Экс-нардепа Савченко с сестрой поймали на использовании поддельного COVID-сертификата
Фото: Макс Левин

Полиция привлекает к ответственности бывшую депутата Верховной Рады за использование поддельного COVID-сертификата.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На днях в аэропорту "Борисполь" работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшей народным депутатом.

"Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие", - рассказали в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса. Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

В полиции не назвали фамилию экс-нардепа, но, по данным источников LB.ua, это - Надежда Савченко и ее сестра Вера.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, Министерство цифровой трансформации обновило работу приложения "Дома" для тех, кто возвращается в Украину из-за границы. Отныне устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет.

В приложение должен подтянуться отрицательный результат теста, после чего приложение можно удалить и завершить самоизоляцию. Если же человек по каким-либо причинам не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы.

По данным Министерства внутренних дел, в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации против коронавируса. Глава МВД призвал граждан сообщать киберполиции о фактах подделки паспортов вакцинации.

В сентябре разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. В Минздраве отметили, что если кто-то, сознательно или бессознательно, будет вносить в систему ложные сведения, "ни одно министерство не будет поддерживать медработников, которые позволяют себе такое".

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