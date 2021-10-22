?ВАКС отказался конфисковать квартиру у Волынца

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, которая принадлежит народному депутату Украины IX созыва Михаилу Волынцу, и взыскании ее в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Волынец в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве , на которую ему, с учетом задекларированных доходов, не могло хватить денег. Прокуратура пыталась доказать, что квартира является необоснованным активом, и взыскать ее в доход государства.

Вопрос об обжаловании решения ВАКС будет решаться после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября.

Несколько месяцев назад программа "Схемы" сообщила, что в июне 2020 года депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен и сразу же купил новую в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске за 7,5 млн гривен.

Депутат заявил, что с деньгами ему помогла женщина, с которой он проживает, но не в браке.

Напомним, что ранее САП подала иск о гражданской конфискации более 1,2 млн грн нардепа Ильи Кивы, которые он якобы заработал от сдачи в аренду жомовой ямы. Сам Кива считает доход законным, однако ВАКС решил иначе и постановил конфисковать деньги.

Закон о гражданской конфискации вступил в силу в конце 2019 года. Он позволяет суду взыскивать в доход государства активы, законность происхождения которых не установлена.

Предъявление иска и представительство государства в суде в такой категории дел отнесено к исключительной компетенции прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в предусмотренных законом случаях - прокуроров Офиса Генерального прокурора.