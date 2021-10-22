ВАКС отказался конфисковать квартиру у Волынца

Антикоррупционная прокуратура не смогла доказать незаконность действий депутата.

?ВАКС отказался конфисковать квартиру у Волынца
Фото: Макс Левин

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, которая принадлежит народному депутату Украины IX созыва Михаилу Волынцу, и взыскании ее в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Волынец в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве, на которую ему, с учетом задекларированных доходов, не могло хватить денег. Прокуратура пыталась доказать, что квартира является необоснованным активом, и взыскать ее в доход государства.

Вопрос об обжаловании решения ВАКС будет решаться после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября.

Несколько месяцев назад программа "Схемы" сообщила, что в июне 2020 года депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен и сразу же купил новую в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске за 7,5 млн гривен.

Депутат заявил, что с деньгами ему помогла женщина, с которой он проживает, но не в браке.

Напомним, что ранее САП подала иск о гражданской конфискации более 1,2 млн грн нардепа Ильи Кивы, которые он якобы заработал от сдачи в аренду жомовой ямы. Сам Кива считает доход законным, однако ВАКС решил иначе и постановил конфисковать деньги.

Закон о гражданской конфискации вступил в силу в конце 2019 года. Он позволяет суду взыскивать в доход государства активы, законность происхождения которых не установлена.

Предъявление иска и представительство государства в суде в такой категории дел отнесено к исключительной компетенции прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в предусмотренных законом случаях - прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС назначил экс-прокурору Одесской области залог 2,6 млн гривенВАКС назначил экс-прокурору Одесской области залог 2,6 млн гривен
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборовВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
ВАКС заочно арестовал сына Януковича в деле "Межигорья"ВАКС заочно арестовал сына Януковича в деле "Межигорья"
ВАКС оставил Чауса под домашним арестом до 14 декабряВАКС оставил Чауса под домашним арестом до 14 декабря
ВАКС назначил Труханову залог 30 млн гривен
ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"
ВАКС отстранил от должности заместителя главы АРМА еще на два месяцаВАКС отстранил от должности заместителя главы АРМА еще на два месяца
Верховный суд оправдал экс-судью, которого ВАКС посадил на два годаВерховный суд оправдал экс-судью, которого ВАКС посадил на два года
ВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на ДонбассеВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на Донбассе
ВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения ДубилетуВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения Дубилету
Последние новости
Подгружаем последние новости