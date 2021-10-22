Лещенко заявил, что ждет приглашения от Савика Шустера на "Свободу слова"

Чтобы иметь возможность ответить на обвинения, прозвучавшие в его адрес на канале Украина-24, экс-депутат и журналист Сергей Лещенко обратился через Facebook к Савику Шустеру и его команде с требованием предоставить ему возможность высказать свою точку зрения и выделить время в пятничном эфире «Свободы слова».

«Было приятно узнать, что вчера мою фамилию вспоминали весь вечер в разных эфирах телеканала Рината Ахметова Украина-24. Ведь все, кроме некролога, является рекламой. А также это теперь дает мне законное право на реплику. Итак, обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савика Шустера пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и беспристрастности», - написал Лещенко.

В качестве дополнительного аргумента он напомнил о своем активном участии в кампании в защиту права Шустера выходить в эфир в Украине. Речь идет о событиях 2016 года, когда программа Савика Шустера была снята с эфира, а самому Шустеру было запрещено работать в Украине.

«Как член комитета спасения Савика Шустера, владелец клубной карты Шустера и победитель премии Шустера за прошедшие годы имею на это моральное право. А как гражданин Украины имею юридически гарантированное право на ответ, - пояснил Лещенко и добавил, что рассчитывает на положительный результат. - Мои контакты известны всем в этой редакции. Отказ буду считать полным пренебрежением базовыми стандартами журналистики».