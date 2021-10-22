В Верховной Раде на голову депутату Устиновой упал дверной засов

Сегодня в здании парламента травмировалась депутат от фракции "Голос" Александра Устинова - ей на голову упал дверной засов.

Об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер по европейской интеграции, депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.

"Утро начинается не с кофе. А со... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - написала она в фейсбуке и опубликовала фото.

На фото видно, что врачи оказывают помощь пострадавшей.

Напомним, в марте в Раде во время заседания задымился пульт для голосования на рабочем месте депутата фракции "Голос" Леси Василенко. Она не пострадала.

А в мае прошлого года горел пульт у депутата фракции "Слуги народа" Максима Ткаченко.