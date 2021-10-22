В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
В одной из передач канала рассказали о пользе сельди против коронавируса.
В Латвии закрыли телевизионную компанию, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал". Это был самый популярный русскоязычный телеканал на территории страны.
Об этом пишет местное издание «Дельфи».
В Национальном совете по вопросам радио и телевидения Латвии (NEPLP) заявили, что "Первый Балтийский канал" допустил три существенных нарушения, что позволило отозвать лицензию.
Третье нарушение связано с распространением информации, угрожающей здоровью населения. В одной из программ говорилось, что коронавирус не слишком заразен и от него можно защититься, съев сельдь.
Трансляцию планируют прекратить 26 октября. Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана "ПБК" в феврале 2015 года.
Напомним, что в начале 2021 года Латвия решила на год запретить трансляцию телеканала "РоSSия РТР» на территории страны из-за распространения языка ненависти против Украины.