В одной из передач канала рассказали о пользе сельди против коронавируса.

В Латвии закрыли телевизионную компанию, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал". Это был самый популярный русскоязычный телеканал на территории страны.

Об этом пишет местное издание «Дельфи».

В Национальном совете по вопросам радио и телевидения Латвии (NEPLP) заявили, что "Первый Балтийский канал" допустил три существенных нарушения, что позволило отозвать лицензию.

Третье нарушение связано с распространением информации, угрожающей здоровью населения. В одной из программ говорилось, что коронавирус не слишком заразен и от него можно защититься, съев сельдь.

Трансляцию планируют прекратить 26 октября. Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана "ПБК" в феврале 2015 года.

Напомним, что в начале 2021 года Латвия решила на год запретить трансляцию телеканала "РоSSия РТР» на территории страны из-за распространения языка ненависти против Украины.