Руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБО

Руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции было уволено из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, ошибки были технические - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения. Всего таких поправок было 108, но никого не исключили из санкционного списка.

Преимущественно эти люди - криминальные авторитеты, в частности "воры в законе". Санкции против них будут действовать.

Данные об этих людях передали в банки, чтобы они заблокировали их счета, если это из-за ошибок не было сделано раньше.

"Об ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был освобожден целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований", - добавил министр внутренних дел.