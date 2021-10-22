Кличко: встреча с Зеленским была деловой, говорили о решении проблем Киева

Мэр Киева , глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Друзья! Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с Президентом. Громко, ярко, но не все - правда. Много тезисов и деталей приписали со слов неких «источников»", - написал он в фейсбуке.

Кличко отметил, что сегодня как в его окружении, так и в окружении президента есть люди, которым "не нужен конструктивный диалог, и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы".

"Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой, и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие - исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю, как мэр столицы и как глава Ассоциации городов Украины", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, 20 октября стало известно о первой за год встрече Кличко с Зеленским. Встреча состоялась после того, как профильный комитет Верховной Рады поддержал проект закона о столице ко второму чтению. Документ, как известно, предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА.

Кличко позже уточнил в СМИ , что они с Зеленским "пересеклись" еще 6 октября на официальных мероприятиях по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра - Кличко сам подошел к президенту и предложил встретиться. Зеленский согласился, и Кличко 19 октября посетил Офис президента. Он опроверг информацию о том, что во время разговора стороны затронули вопрос будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. Законопроект "О Киеве - столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, в сентябре 2019 года. Тогда же впервые встал вопрос о смещении Кличко. Новый закон имеет целью разделить должности мэра и главы КГГА, а также создать новый исполнительный орган - Киевский магистрат.

В настоящее время, согласно законодательству, возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда.