Правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы

Исполнитель преступления на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома от не известного ему лица.

Правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы
Фото: facebook/Igor Zhovkva

В Киеве около 4 утра 22 октября человек бросил бутылку с так называемым коктейлем Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет о заместителе главы ОПУ Игоре Жовкве. 22 октября - день его рождения.

Злоумышленником является 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства, уроженец Черкасской области.

Задержанный
Фото: СБУ
Задержанный

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома от не известного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер «Telegram». Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - сообщили правоохранители.

В пресс-службе СБУ добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением лица заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленник задержан, решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, что в сентябре неизвестные совершили покушение на убийства первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Владимир Зеленский считает, что покушение является давлением на него.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсиюСБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсию
В Грузии задержали четвертого подозреваемого в оказании помощи Саакашвили в пересечении границыВ Грузии задержали четвертого подозреваемого в оказании помощи Саакашвили в пересечении границы
Кабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительстваКабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительства
Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой с должности главы социального комитета
Мотовиловец заявил, что готов стать заместителем главы фракции "Слуга народа" вместо Корниенко
Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"
КГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУКГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУ
СБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграниченияСБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграничения
ПророSSийского "эксперта", который финансировала РФ, будут судить за госизмену, - Офис генпрокурораПророSSийского "эксперта", который финансировала РФ, будут судить за госизмену, - Офис генпрокурора
В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с БеларусьюВ Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости