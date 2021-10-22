Правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы

Исполнитель преступления на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома от не известного ему лица.

В Киеве около 4 утра 22 октября человек бросил бутылку с так называемым коктейлем Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева .

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет о заместителе главы ОПУ Игоре Жовкве. 22 октября - день его рождения.

Злоумышленником является 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства, уроженец Черкасской области.

Фото: СБУ Задержанный

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома от не известного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер «Telegram». Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ . Мотивы заказчика ему не известны", - сообщили правоохранители.

В пресс-службе СБУ добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением лица заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленник задержан, решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, что в сентябре неизвестные совершили покушение на убийства первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Владимир Зеленский считает, что покушение является давлением на него.