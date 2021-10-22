Оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 21 октября, роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Пивденного роSSийские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставляя его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра 22 октября было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.