Оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

Потерь среди военнослужащих нет.

Оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 21 октября, роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Пивденного роSSийские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставляя его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра 22 октября было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

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