Оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Потерь среди военнослужащих нет.
За прошедшие сутки, 21 октября, роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Около Пивденного роSSийские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставляя его прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 утра 22 октября было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих нет.
Напомним, ранее контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.