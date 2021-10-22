На саммите ЕС договорились активнее бороться с фейками о вакцинации против ковида

Европейский Союз планирует активнее бороться с дезинформацией о вакцинации против коронавируса в связи с тем, что ситуация с пандемией в некоторых странах ЕС , как и раньше, остается сложной.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита, передает Deutsche Welle.

Участники саммита отметили, что благодаря кампании по вакцинации Европе удалось достичь значительного прогресса в борьбе с пандемией.

Однако, в некоторых странах ситуация до сих пор остается очень серьезной. Так, в Румынии, где полностью привиты лишь около трети населения, 14-дневный показатель новых случаев заражений на 100 000 населения достиг 1000.

Лидеры государств и правительств ЕС призвали и дальше координировать меры по контролю людей, въезжающих на территорию Евросоюза и перемещений между европейским странами. Также в заявлении говорится о том, что необходимо содействовать подготовке к возможным подобным кризисам в будущем.

Кроме того, необходимо устранить препятствия на пути поставок вакцин нуждающимся странам во всем мире.

Двухдневный саммит ЕС начался в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждали проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности - на газ. В пятницу на повестке дня будет миграционная политика и цифровые технологии.

Напомним, в марте Минздрав Украины назвал и опроверг популярные фейки о COVID-вакцинации. В Минздраве отметили, что прививка - это один из важнейших элементов для преодоления пандемии. Стратегическая цель - сформировать у украинцев коллективный иммунитет, для этого нужно, чтобы были привиты не менее 60% населения.

В начале октября Кабинет министров выделил 25 млн гривен для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации.

Одним из самых популярных фейков о ковиде является то, что пандемию якобы устроил мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы продавать вакцину под видом имплантирования в тело микрочипов. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19. Комментируя такие сообщения, Гейтс заявил, что его беспокоит "существование всех этих безумных идей". Он назвал слухи о "чипизации" непонятными и странными.

В мае прошлого года Молдавская церковь выступила против вакцинации из-за "опасности чипирования".

По опросу группы "Рейтинг", больше половины украинцев по состоянию на январь не хотели вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже бесплатно.