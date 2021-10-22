Денисова: в результате агрессии РФ погибло 158 детей, более 3000 - ранены

Оккупационные администрации ВОТ Украины лишают юных украинцев права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по состоянию на 21 октября в результате роSSийской агрессии на востоке Украины погибло 158 детей, более 3000 - ранены.

Об этом она написала в Telegram.

Сегодня Денисова встретилась со Специальным Представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором. Стороны обсудили соблюдение прав детей, обеспечение гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств.

"Отметила, что длительный роSSийско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 - ранены. Оккупационные администрации ВОТ Украины лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования", - написала Денисова.

Она также рассказала о вызовах, с которыми приходится сталкиваться в сфере соблюдения прав детей в условиях проведения в Украине реформы децентрализации и процесса деинституциализации интернатных учреждений. По оценке омбудсмена, наблюдается отсутствие в некоторых вновь созданных территориальных общинах служб по делам детей. Это приводит к нарушению прав детей и несвоевременному реагированию на них со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

По словам Денисовой, Гилмора интересовал вопрос ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

"Отметила, что в своих ежегодных докладах постоянно рекомендую Украинскому парламенту ратифицировать конвенцию. Сдвиг в этом направлении уже есть: вместе с Правительством, общественными организациями при поддержке Первой леди подготовлен законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, и мы в ожидании внесения его в Верховную Раду", - написала Денисова.

Омбудсман также поделилась опытом своего Офиса по мониторингу соблюдения прав ромского национального меньшинства. Такой мониторинг позволил выявить, среди прочего, системные нарушения права на образование и медицинскую помощь, особенно в период пандемии COVID-19.

Собеседники также рассмотрели вопросы соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

"Отметила, что мной фиксируются случаи нарушений их прав на защиту от дискриминационных действий, имущественных и неимущественных прав из-за невозможности заключения гражданского партнерства. Сообщила, что второй год подряд настаиваю на принятии парламентом законопроекта о гражданском партнерстве, которое касается не только однополых пар, но и разнополых, которые живут вместе и тоже не могут реализовать свои права", - отметила Денисова.

Напомним, специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор прибыл в Киев 18 октября. Это первый его официальный визит в Украину.

20 октября Гилмор посетил район проведения операции Объединенных сил, где встретился с представителями командования ООС и ознакомился с ситуацией с безопасностью в Донецкой и Луганской областях.