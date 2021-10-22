Генсек ООН заявил о возвращении мировой гонки вооружений

Риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне за почти четыре десятилетия.

Генсек ООН заявил о возвращении мировой гонки вооружений
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/Ant?nio Guterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал возврат к гонке вооружений среди стран мира. По его словам, сейчас ядерная угроза миру находится на самом высоком уровне за почти 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Возвращается новая гонка вооружений", - отметил Гутерриш.

Он добавил, что сейчас риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне за почти четыре десятилетия.

В прошлом году военные расходы как доля ВВП выросли с крупнейшим ежегодным показателем с 2009 года. Сейчас их объем приближается к двум триллионов долларов ежегодно.

"Мы стоим перед моментом истины - самым большим каскадом кризисов на протяжении последних нескольких поколений. Военные перевороты возвращаются, возвращаются практики силового захвата власти", - сказал Генеральный секретарь ООН.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в мире увеличивается количество ядерных боеголовок, которые находятся на вооружении оперативных сил ядерных держав.

За последний год количество таких боеголовок увеличилось с 3720 до 3825. Из них около двух тысяч единиц - почти все, принадлежащие РоSSии или США - находились в состоянии повышенной оперативной готовности.

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