Генсек ООН заявил о возвращении мировой гонки вооружений

Риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне за почти четыре десятилетия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал возврат к гонке вооружений среди стран мира. По его словам, сейчас ядерная угроза миру находится на самом высоком уровне за почти 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ООН .

"Возвращается новая гонка вооружений", - отметил Гутерриш.

Он добавил, что сейчас риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне за почти четыре десятилетия.

В прошлом году военные расходы как доля ВВП выросли с крупнейшим ежегодным показателем с 2009 года. Сейчас их объем приближается к двум триллионов долларов ежегодно.

"Мы стоим перед моментом истины - самым большим каскадом кризисов на протяжении последних нескольких поколений. Военные перевороты возвращаются, возвращаются практики силового захвата власти", - сказал Генеральный секретарь ООН .

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в мире увеличивается количество ядерных боеголовок, которые находятся на вооружении оперативных сил ядерных держав.