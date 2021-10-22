Вместо бустерной дозы в Украине со следующего года начнут повторный курс вакцинации - главный санврач

Массового внедрения бустерной дозы для всех категорий населения не будет.

Вместо бустерной дозы в Украине со следующего года начнут повторный курс вакцинации - главный санврач
Фото: uacrisis.org

Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Введение дополнительной, бустерной дозы для всех категорий населения не рассматривается.

Об этом в эфире телеканалу "Рада" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, получивший две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году", - сказал Кузин.

При этом МОЗ сейчас работает над тем, чтобы рекомендовать бустерную вакцинацию отдельным категориям населения, в частности людям с хроническими заболеваниями. Массового внедрения дополнительной дозы для других категорий населения не будет.

Главный санврач также отметил, что пока неизвестно, нужно ли будет проходить ревакцинацию каждый год.

С начала прививочной кампании привито уже 8,37 млн человек (20% населения), в том числе полностью - 6,74 млн (16,3% населения).

Самой популярной в Украине является вакцина Pfizer - 3,4 млн вакцинированных, на втором месте - Sinovac/Coronavac - 2,4 млн, далее следуют AstraZeneca - 1,5 млн и Moderna - 1,1 млн.

Общее количество сделанных прививок уже превысило 15,1 млн.

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