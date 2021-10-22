Депутаты устроили помощниками к другим нардепам 12 своих родственников, - "Схемы"

Журналисты программы "Схемы" насчитали не менее 12 родственников народных депутатов, которые работают помощниками у других нардепов. Больше всего таких - в "Слуге народа" и "Оппозиционной платформе - За жизнь". Ежемесячно эти люди получают десятки тысяч гривень из государственного бюджета.

Об этом говорится в расследовании “Схем”.

Так Виктория Улиганец - жена "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко - работает помощницей у другого депутата от "Слуги народа" Игоря Марчука. За полтора года работы в этой должности она заработала 750 тысяч гривень.

"Коллега мой обратился с просьбой предложить кого-то. Я предложил свою жену, но, честно говоря, я надеялся, что этого не произойдет, потому что у нас двое детей, и мне гораздо выгоднее, чтобы она была с ними", - сказал Мережко, отвечая на вопрос журналиста о том, как его жена устроилась на работу. Он добавил, что не считает такое трудоустройство кумовством, "потому что речь идет о профессиональных качествах".

Советовал коллегам взять помощницей свою жену Янину и член депутатской группы "Партия "За майбутне" Дмитрий Лубинец. Правда, сам он подчеркивает: никоим образом не способствовал ее трудоустройству в Верховную Раду.

"Скажем так: я об этом узнал, что она будет работать у него помощником, после того, как они уже все решили", - сказал Лубинец.

Версию коллеги и по совместительству мужа своей помощницы опровергает ее новый шеф, депутат "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

"Было предложение от коллеги. Он говорит: "Моя жена активная, занимается второй созыв, фонд "Я - Волноваха" ... Поэтому я посмотрел, что человек активный, занимается благотворительностью, и пригласил ее к себе. И мы с ней работаем (она занимается благотворительным направлением), - сказал Пушкаренко.

Работает помощницей и жена заместителя главы фракции "Батькивщина" Сергея Соболева. При этом работает она в Раде только в тех созывах, когда сам Соболев - народный депутат (как, например, сейчас). Когда же Соболев не попал в пятого созыва парламент, ее работать в парламент не взяли - несмотря на большой опыт.

Работает помощницей и жена Виктора Чорного – соратника Виктора Медведчука и члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она является помощником у его коллеги по фракции Александра Колтуновича.

"К сожалению, я не мог (потому что это законодательством практически запрещено) себе взять в помощники, например, свою жену, которая является человеком профессиональным, которая занимала очень серьезные должности, и опыт которой мне как народному депутату был бы, как говорится, по вкусу, но этого нельзя сделать. Я только могу завидовать тем народным депутатам, где она является помощником", - рассказал Виктор Чорный.

На момент начала работы помощницей депутата жена Виктор Чорного была временно безработной. До того работала преподавательницей психологии в Межрегиональной академии управления персоналом.

Среди депутатских помощников есть и дети "слуг народа". Например, дочь главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина Анастасия - помощница его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын самого Задорожного - Иван - помощник ее отца.

На вопрос журналиста, в чем Анастасия Костина помогает как помощник, Андрей Задорожный ответил: "...У меня по экологической направленности, практически весь юг Украины, она выезжает очень много по местам экологического бедствия и информирует меня по этому поводу".

Личное знакомство с депутатом повлияло и на трудоустройство Романа Бондаря. С августа этого года сын представителя "Европейской солидарности" Михаила Бондаря стал помощником другого члена " ЕС " Максима Саврасова.

Между тем, у члена ОПЗЖ, судьи Конституционного суда в отставке Василия Нимченко невестка - Марина Нимченко - работает помощницей в непосредственном подчинении. Ежемесячно работа у свекра-депутата приносит ей 16 тысяч гривень бюджетных средств. За два года работы в этой должности Марина Нимченко заработала уже почти 400 тысяч гривень.

Как рассказывает глава Центра политических исследований "Доктрина" и политконсультант Ярослав Божко, любое назначение родственника в государственные структуры всегда является коррупционным риском, и именно поэтому подобные случаи должны особенно тщательно проверяться.

"Проблема в том, что деньги, которые выделяются на помощника народного депутата, по сути не требуют никакой отчетности. Так, как это происходит на обычной работе, например, у помощника директора коммерческого предприятия: там, где все-таки есть определенная отчетность, там , где руководство видит твою работу", - говорит Ярослав Божко.

В прошлом году народные депутаты поддержали законопроект, запрещающий им брать себе в помощники жен, мужей, детей, родителей и других близких родственников. Однако прошел уже год, а этот законопроект так и не стал законом.