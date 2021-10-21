Стефанчук: ходить на телеэфиры надо, когда есть что сказать о результатах работы

"Это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту "ярмарку тщеславия".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ему никто не указывает, в эфирах каких телеканалов участвовать.

Об этом он рассказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне никто никогда нигде не указывал, на какие эфиры ходить, на какие не ходить", - сказал Стефанчук, комментируя заявления ряда телеканалов о давлении на них со стороны Офиса президента и партии "Слуга народа" в выборе участников программы. Он также отметил, что сам редко участвует в телеэфирах.

"Я не очень часто появляюсь на эфирах, потому что считаю, что рутинная работа депутата должна быть ежедневной, а ходить по эфирам - это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту ярмарку тщеславия", - пояснил Стефанчук.

По словам главы парламента, ходить на эфиры надо тогда, когда есть что сказать о результатах своей работы.

Напомним, 20 октября журналистка Мирослава Барчук, ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", обвинила Офис президента в давлении. По словам журналистки, 11 октября из Офиса президента поступил ультиматум, чтобы в программе присутствовали двое "слуг", или не придет ни один. Через неделю появился другой ультиматум: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Гео Леросу. Ее слова подтвердил другой ведущий программы Павел Казарин.

Президент Владимир Зеленский назвал заявление журналистов "хайпом".