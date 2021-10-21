Кличко предупредил о переходе Киева в "красную" зону

Усиление карантина может произойти уже в ближайшие дни

Кличко предупредил о переходе Киева в "красную" зону
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе скоро введут "красный" уровень эпидемической опасности. По его словам, комиссия по ТЭБ и ЧС соберется по этому поводу в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"На днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50 процентов коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63 процентов. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях «красной» зоны, в которую мы попадем на днях", - сказал Кличко на заседании Киевсовета в четверг.

Он призвал людей прививаться, потому что на сегодня 98% госпитализированных и 99% умерших не были привиты.

Напомним, что сейчас в "красной" зоне находится пять регионов Украины: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября к ним присоединится Сумская область.

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