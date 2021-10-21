СБУ задержала сотрудника ГБР по подозрению в провокации подкупа

Сегодня сотрудники Службы безопасности задержали сотрудника Государственного бюро расследований по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 Уголовного кодекса (провокация подкупа).

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В Бюро подчеркнули, что будут содействовать расследованию, а задержанный сотрудник и его руководители будут отстранены от должностей.

"Государственное бюро расследований системно противодействует любым правонарушениям сотрудников ГБР и делает все для очистки своих рядов от нечистых на руку сотрудников ... Руководство ГБР и в дальнейшем будет немедленно и жестко реагировать на все противоправные действия своих сотрудников. Кроме этого, Бюро проводит активную превентивную работу, чтобы исключить коррупционные или другие противозаконные действия своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре сотруднику ГБР сообщили о подозрении из-за незаконного сбыта конфискованной кукурузы.