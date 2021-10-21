Украина ведет переговоры о покупке для ВСУ британских ракет Brimstone

Британское правительство ранее не продавало оружие Украине.

Украина ведет переговоры о покупке для ВСУ британских ракет Brimstone
Фото: wikipedia.org

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет для патрульных катеров и самолетов.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.

В частности, речь идет о продаже самонаводящихся ракет Brimstone, разработанных международным консорциумом MDBA для британских вооруженных сил. Они оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с большой точностью поражать цели в движении.

Великобритания взяла на вооружение эти ракеты в 2005 году и с тех пор широко использовала их в операциях в Афганистане, Ливии, Сирии.

Британское правительство ранее не продавало оружие Украине. Переговоры начались на фоне опасений, что РоSSия может использовать газовый кризис для захвата новой территории Украины.

В 2020 году во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон между Украиной и Великобританией был подписан меморандум о намерениях по повышению спроможностеи? ВМС ВСУ. Минобороны Украины сообщало, что меморандум предусматривает поставку современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС Украины.

В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали новый меморандум о проектировании и строительстве военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Напомним, ранее этой осенью стало известно, что Украина хочет получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

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