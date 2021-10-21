В США одобрили вакцинацию дополнительной дозой Moderna, J&J и "смешанные" прививки

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) рекомендует дополнительную вакцинацию против ковида для тех, кто получил полный курс прививок препаратами производства Moderna и Johnson&Johnson, а также тем, кто относится к уязвимым категориям населения.

Об этом сообщает "Голос Америки".

При применении вакцины Moderna, дополнительная прививка будет проводиться половиной дозы.

Также американский регулятор заявил, что дополнительную прививку можно делать вакциной другого производителя, чем первые прививки. Речь идет о вакцинах, зарегистрированных в США .

Решение о том, каким именно категориям населения будут рекомендованы дополнительные прививки, должны принять Центры по контролю над заболеваниями (CDC). Они проведут консультации с экспертами по этому вопросу. В целом FDA рекомендует делать дополнительную прививку людям старшего возраста и лицам, которые по своей профессии много контактируют с другими людьми.

В США уровень госпитализации с COVID-19 невакцинированных лиц во всех возрастных группах значительно превышает показатели госпитализации вакцинированных. По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, уровень госпитализации невакцинированных в 14 раз выше в возрастной группе от 18 до 49 лет, в 15 раз выше для возрастной группы от 50 до 64 лет, и в 9 раз выше для людей в возрасте от 65 лет.

Валенски также отметила, что у невакцинированных был в 11 раз выше риск умереть от COVID-19 и более чем в 6 раз - выше риск иметь положительный результат теста на COVID-19.

Отмечается, что сейчас 66 миллионов американцев остаются невакцинированными, а полностью привиты - 190 миллионов граждан.

Напомним, ранее правительственные эксперты США одобрили вакцину Johnson&Johnson для ревакцинации. А в прошлом месяце подобная рекомендация была выдана для вакцинированных Pfizer.