Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение суток на Донбассе были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Около Пивденного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, в течение среды, 20 октября, со стороны роSSийско-оккупационных войск на Донбассе были зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Враг трижды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.