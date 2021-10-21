Кабмин утвердил государственный стандарт профессионального образования

Предыдущий стандарт 2002 года устарел.

Кабмин утвердил государственный стандарт профессионального образования
Фото: vpu21.if.ua

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 октября, утвердил новый Государственный стандарт профессионального (профессионально-технического) образования. Он заменит предыдущий стандарт от 2002 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"В этом документе мы предусмотрели три ключевых правила для создания качественных образовательных стандартов. Во-первых, они должны базироваться на компетентностном подходе, то есть предусматривать получение учащимися тех навыков, которые являются актуальными и нужными для конкретной профессии. Во-вторых, каждый образовательный стандарт должен содержать четко определенные показатели эффективности обучения ученика, то есть ориентация на результат, а не процесс. В-третьих, нам очень важно, чтобы авторы стандартов предусматривали условия для всестороннего развития личности", - заявил по этому поводу министр Сергей Шкарлет.

Новый Государственный стандарт профобразования также имеет обновленную структуру и изменены требования к образовательному уровню поступающих. Кроме того, он определяет круг заинтересованных сторон, которые должны согласовывать созданы образовательные стандарты по конкретным профессиям.

Напомним, что в начале 2021 года президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования. Он будет контролировать состояние профтехобразования, готовить предложения по улучшению профильного законодательства, изучать тенденции на рынке труда, прогнозировать приоритетные направления и пути развития профессионального образования и др.

Указом также было предложено повысить стипендии в учреждениях профтехобразования (тогда минимальная академическая стипендия составляла всего 490 гривен), передать государственные учебные заведения в коммунальную собственность.

В начале сентября правительство повысило стипендии в ПТУ до 1250 гривен.

В 2020 году правительство утвердило новый Государственный стандарт базового среднего образования, а в 2018-м - Государственный стандарт начального образования.

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