В "красную" зону могут попасть еще 7 областей - Минрегион

В зоне риску - Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "красную" зону могут попасть еще 7 областей - Минрегион
Фото: Макс Требухов

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области могут попасть в "красную" зону, если не усилят противоэпидемические меры.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высоко. Но мы также понимаем, что 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей. Обращаюсь к представителям общин - позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Он добавил, что для того, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19, в общинах должны усиливать противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна по всей стране не будет.

Сейчас в "красной" зоне находятся пять областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. С субботы, 23 октября, к ним присоединится Сумская область.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны и призвал выбирать вакцинацию, а не изоляцию.

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