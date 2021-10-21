Украина предоставит допуск международным организациям к задержанному роSSийскому боевику Косяку

"Международное сообщество должно увидеть, кого РоSSия направляет воевать против украинского народа".

Украина предоставит допуск международным организациям к задержанному роSSийскому боевику Косяку

Украина готова предоставить международным организациям допуск к задержанному на Донбассе роSSийскому боевику Андрею Косяку.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина готова предоставить международным организациям, в частности, Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования РоSSийской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого РоSSия направляет воевать против украинского народа", - сказал Николенко.

Он отметил, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях "в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины".

"МИД Украины также поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах роSSийской агрессии и грубых нарушений Россией договоренностей лидеров "нормандского формата", - отметил представитель.

Николенко напомнил, что Косяк сейчас находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Косяка задержали 13 октября около Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он с повязкой "СЦКК" занимался разведкой.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области. В Луганской области миссия ОБСЕ продолжает свою работу.

19 октября суд в Луганской области арестовал Косяка. После этого МИД РоSSии заявил, что розцінює расценивает задержание Косяка как провокацию и призывает допустить к нему роSSийского консула. В МИД Украины ответили, что удивлены тем, что МИД РоSSийской Федерации только на шестой день поинтересовался судьбой своего гражданина.

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