НАБУ завершило следствие по делу экс-начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции

Экс-полицейского будут судить по подозрению в получении почти 1 млн гривен взятки.

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу против бывшего начальника департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Александра Буханченко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ и в фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению следствия, бывший глава департамента НПУ осенью 2016 года организовал вместе со знакомым предпринимателем закупку взрывозащищенного оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения НПУ в Луганской области. Тендер провели по переговорной процедуре.

"В результате НПУ оплатила за оборудование 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (которые на самом деле не предоставлялись) компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, был на тот момент действующий чиновник НПУ", - говорится в заявлении НАБУ.

Теперь Буханченко обвиняют в получении взятки (ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса) и ее отмывании (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса), частного предпринимателя - предоставлении взятки (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса).

Материалы уголовного производства открыто подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

На сайте Prozorro есть информация о закупке луганским областным управлением полиции тяжелого взрывозащищенного костюма с телескопическим манипулятором в 2016 году. Тендер состоялся по переговорной процедуре с ООО "Интертрейд-Украина Лимитед" как официальным эксклюзивным представителем производителя. Директором ООО тогда был Игорь Лобко.

Фото: wikimedia.org Взрывозащитный костюм EOD-9

Это лишь одна из многих подозрительных закупок департамента НПУ, которые исследуют детективы НАБУ.

Дело по Буханченко расследуют уже несколько лет. Сначала следствие вела Генеральная прокуратура, а с конца 2018 года производства перешло к детективам НАБУ.