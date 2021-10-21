СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсию
Подозреваемый занимался обслуживанием военной техники.
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
По информации СБУ, в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и за процессуального руководства Сватовской окружной прокуратуры Луганской области.