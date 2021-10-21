СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсию

Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По информации СБУ , в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.