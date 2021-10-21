Киев должен начать подачу тепла в жилые дома до конца недели, - Алексей Чернышов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов призвал руководителей облгосадминистраций и органов местного самоуправления не тянуть с подключением к теплу объектов социальной сферы и жилых домов.

Об этом стало известно во время очередного заседания Межведомственной рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2021/22 года, сообщили в пресс-службе министерства.

"Несмотря на относительно теплую погоду сегодня и по прогнозам завтра, мы должны своевременно обеспечить тепло в домах людей. Ведь техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду составляет почти 100 процентов. Правительством проведена колоссальная работа, все условия созданы для своевременного старта и устойчивого проведения отопительного сезона. Тернопольщина отчиталась о 100%-ном подключении жилого фонда, Ровенская область - более 90%, Луганская - до конца недели должна подключить, Киев запускается с 23-го числа", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Так, во время заседания обсудили вопросы состояния готовности и сроков начала отопительного периода 2021/22 года, динамику заключения договоров на поставку природного газа с бюджетными организациями, а также заслушали губернаторов по переходу бытовых потребителей к НАК "Нафтогаз Украины".

Вчера Алексей Чернышов сообщил о том, что Правительство приняло решение о создании предпосылок для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ. Это решение позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Напомним, 30 сентября между Кабинетом Министров в лице Премьер-министра Украины, Министра развития общин и территорий и Министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, «Ассоциацией городов Украины» и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг.).

Ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что Правительством разработан План мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и утвердил Методику определения задолженности по разнице в тарифах.