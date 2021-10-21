Рада собралась на созванное Зеленским "евроинтеграционное" внеочередное заседание
К концу октября ЕС может отменить тарифные ограничения для импорта отдельных украинских товаров по нулевой ставке.
Верховная Рада начала внеочередное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Депутаты должны рассмотреть евроинтеграционные законодательные акты.
В первом чтении это:
- Законопроект о внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале" (№3680-д);
- О внесении изменений в закон "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" в отношении развития высокоэффективной когенерации (4527)
- О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.
Во втором чтении:
- Законопроект об энергетической эффективности (№4507)
- О внесении изменений в Закон Украины «Об альтернативных видах топлива» в отношении развития производства биометана (5464)
- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС.
Также депутаты должны ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации, Соглашение между Украиной и Финляндской Республикой о взаимной охране информации с ограниченным доступом, присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве, Соглашение (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, Письмо о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, Соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды, Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.
К концу октября Евросоюз может отменить тарифные ограничения для импорта отдельных украинских товаров по нулевой ставке. Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции, депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина, передает корреспондент LB.ua.
Стефанишина отметила, что сегодня Рада на внеочередном заседании рассмотрит "целый пакет евроинтеграционных" законов.
"Евроинтеграция - это о многих секторальных изменениях, которые происходят в различных отраслях, поэтому президент решил их объединить в одно голосование. С тем, чтобы было понятно, что такое евроинтеграционные изменения - это и безопасность питания, это и транспортные вопросы, это и международные отношения ... Собственно, есть мнение о том, чтобы проголосовать эти решения пакетом", - пояснила депутат.
Напомним, 19 октября спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента. Сообщалось, что в повестке дня - 14 вопросов.
Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Европейского Союза. Он отметил, что сегодня среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы.