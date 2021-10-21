Рада собралась на созванное Зеленским "евроинтеграционное" внеочередное заседание

Верховная Рада начала внеочередное заседание, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Депутаты должны рассмотреть евроинтеграционные законодательные акты.

В первом чтении это:

Законопроект о внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале" (№3680-д);

О внесении изменений в закон "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" в отношении развития высокоэффективной когенерации (4527)

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

Во втором чтении:

Законопроект об энергетической эффективности (№4507)

О внесении изменений в Закон Украины «Об альтернативных видах топлива» в отношении развития производства биометана (5464)

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС .

Также депутаты должны ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации, Соглашение между Украиной и Финляндской Республикой о взаимной охране информации с ограниченным доступом, присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве, Соглашение (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, Письмо о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, Соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды, Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

К концу октября Евросоюз может отменить тарифные ограничения для импорта отдельных украинских товаров по нулевой ставке. Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции, депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина, передает корреспондент LB.ua.

Стефанишина отметила, что сегодня Рада на внеочередном заседании рассмотрит "целый пакет евроинтеграционных" законов.

"Евроинтеграция - это о многих секторальных изменениях, которые происходят в различных отраслях, поэтому президент решил их объединить в одно голосование. С тем, чтобы было понятно, что такое евроинтеграционные изменения - это и безопасность питания, это и транспортные вопросы, это и международные отношения ... Собственно, есть мнение о том, чтобы проголосовать эти решения пакетом", - пояснила депутат.

Напомним, 19 октября спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента. Сообщалось, что в повестке дня - 14 вопросов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Европейского Союза. Он отметил, что сегодня среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы.