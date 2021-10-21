Хмельницкая область решила усилить карантин с 23 октября

Регион оказался на пороге красной зоны.

Хмельницкая область решила усилить карантин с 23 октября
Фото: facebook/Хмельницька обласна лікарня

Хмельницкая областная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантин с 23 октября.

"Область оказалась на пороге красной зоны, поэтому, чтобы не допустить локдауна и уменьшить темпы распространения COVID-19 среди жителей, необходимо определиться с дополнительными противоэпидемическими мероприятиями и активизировать кампанию по вакцинации", - говорится на сайте областной администрации.

Согласно решению комиссии, учреждениям сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты), отелям и хостелам можно будет работать исключительно при условии вакцинации всех работников хотя бы одной дозой вакцины (желтые сертификаты) или наличии у них негативных ПЦР-тестов.

Такие же требования поставили перед ресторанами, кафе, спортзалами, фитнес-центрами, бассейнами, театрами, кинотеатрами. Там дополнительно будут требовать документы о вакцинации от посетителей. Заведения питания могут работать только на 50% наполненности и не более чем до 23 часов вечера.

Проведение всех массовых мероприятий в регионе тоже разрешено при условии наличия у организаторов и посетителей отрицательного результата тестирования или вакцинации.

Кроме того, комиссия рекомендовала органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о продлении каникул или проведении дистанционного обучения в учебных заведениях с 25 октября.

Напомним, что 20 октября в Хмельницкой области подтвердили тысячи новых случаев COVID-19. Уровень заболеваемости в регионе выше, чем в некоторых областях с "красной" зоны.

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