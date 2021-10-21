Нардепы снова не смогли на пленарном заседании принять бюджет в первом чтении

Верховная Рада на очередном пленарном заседании 21 октября вновь не смогла принять в первом чтении проект бюджета на 2022 год. Депутаты продолжают рассматривать поправки, отклоненные или частично учтенные профильным комитетом.

Из всех рассмотренных сегодня поправок не проголосовали ни одну.

Спикер парламента Руслан Стефанчук закрыл очередное заседание. Впереди у нардепов сегодня еще внеочередное, созванное президентом. На нем будут рассматривать евроинтеграционные документы.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в кулуарах парламента сообщил, что бюджет-2022 будет принят в первом чтении только в начале ноября.

"Мы на том же этапе, на котором утром. Чувствую, что завтра, когда парламент так же плодотворно поработает, мы будем на том же вопросе, и будет происходить то же самое и на следующей неделе. 3287 поправок - мое ощущение, что мы прошли примерно половину. Также есть коллеги, которые хотят ставить на подтверждение, то есть еще один заход - примерно 1500 поправок. Будут ли все ставиться или нет - не знаем", - отметил он.

Бюджет по плану в первом чтении должны были принять 20 октября. На сегодня была запланирована отставка министра экологии и принятие закона 5600 - так называемого ресурсного, доход от которого уже посчитан в бюджет на следующий год.

Напомним, вчера депутатам не удалось принять проект бюджета на 2022 год в первом чтении. Рада приняла за основу комитетские предложения, но потом свои поправки начали ставить на рассмотрение народные депутаты. Принять бюджет планировали сегодня, однако не успели пройти все правки.

Всего парламентарии подали к правительственному тексту предложений на рекордные 86 трлн гривен, или на еще 57 бюджетов.

Одна из ключевых поправок - выделение 6 млрд грн на «соцэконом» (забрали из Государственного фонда регионального развития), которые будут распределены между мажоритарщиками следующего года. В пересчете - это по 35 млн грн на один округ. Подробно о том, что приняли в Постановлении о выводах профильного комитета к законопроекту о госбюджете, читайте в материале LB.ua "Как депутаты бюджет делили".