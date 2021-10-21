Полтавская ячейка ОПЗЖ инициировала исключение Кивы из партии

Депутат заявил, что будет ждать решения стратегического совета партии.

Полтавская ячейка ОПЗЖ инициировала исключение Кивы из партии
Фото: Макс Левин

Полтавская ячейка партии ОПЗЖ инициировала исключение депутата Верховной Рады Ильи Кивы из партии.

Об этом депутат рассказал журналистам в кулуарах парламента. Его комментарии, в частности, опубликовали журналист "Телеграфа" Ян Доброносов и телеграм-канал PavlovskyNews.

По словам Кивы, его исключение инициировали представители крыла Бойко-Левочкина. "Состоялся шабаш отдельных людей, которые заявили, что исключили меня из партии. Это люди Бойко и Левочкина, которых я разоблачил в преступлении по отношению к партии. Я теперь буду ждать решения Медведчука, Рабиновича, Левочкина, Бойко - стратегического совета", - сказал он.

Напомним, что Кива, который перед тем возглавлял Социалистическую партию Украины, пришел в ОПЗЖ в 2019 году и был избран от нее в Верховную Раду.

В 2021 году он стал первым человеком в истории Украины, к которому применили гражданскую конфискацию имущества. Высший антикоррупционный суд в августе признал, что 1,2 млн гривен, которые Кива задекларировал как доход от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы, были необоснованными активами, и постановил их конфисковать.

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