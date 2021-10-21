Полтавская ячейка ОПЗЖ инициировала исключение Кивы из партии
Депутат заявил, что будет ждать решения стратегического совета партии.
Полтавская ячейка партии ОПЗЖ инициировала исключение депутата Верховной Рады Ильи Кивы из партии.
Об этом депутат рассказал журналистам в кулуарах парламента. Его комментарии, в частности, опубликовали журналист "Телеграфа" Ян Доброносов и телеграм-канал PavlovskyNews.
По словам Кивы, его исключение инициировали представители крыла Бойко-Левочкина. "Состоялся шабаш отдельных людей, которые заявили, что исключили меня из партии. Это люди Бойко и Левочкина, которых я разоблачил в преступлении по отношению к партии. Я теперь буду ждать решения Медведчука, Рабиновича, Левочкина, Бойко - стратегического совета", - сказал он.
Напомним, что Кива, который перед тем возглавлял Социалистическую партию Украины, пришел в ОПЗЖ в 2019 году и был избран от нее в Верховную Раду.
В 2021 году он стал первым человеком в истории Украины, к которому применили гражданскую конфискацию имущества. Высший антикоррупционный суд в августе признал, что 1,2 млн гривен, которые Кива задекларировал как доход от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы, были необоснованными активами, и постановил их конфисковать.