Кличко постоянно коммуницирует с комитетом Рады по закону о столице, - Безгин

Нардеп отметил, что ему не известно о каких-либо договоренностях между президентом и мэром Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко коммуницирует с Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по закону о столице.

Об этом в кулуарах Рады заявил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин, передает корреспондент LB.

"Вчерашний комитет продемонстрировал, что у нас все же где-то государственные позиции и позиции местной политики доминируют над политиканством как таковым. Договоренности (между Кличко и президентом - Ред.) никакие не известны, что касается коммуникации - она происходит между всеми ветвями власти. Коммуницирует ли киевский мэр с комитетом, с министерством в лице министра и президентом? - да, коммуницирует", - отметил он.

На вопрос журналистов о том, рассматривают ли министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на пост главы КГГА после разделения полномочий с мэром, депутат ответил уклончиво: "Не имею понятия (кто может возглавить КГГА - ред.). Он же министр сейчас. Меня он устраивает сейчас в должности развития общин и территорий. Видите, как мы можем уволить, если замечаний нет".

Вчера профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, это может произойти уже до Нового года. Одним из главных изменений в законопроекте о столице является разделение полномочий мэра и главы КГГА.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной общины Киева , он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат и возглавлять Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

Также вчера стало известно, что Кличко впервые за год встретился с президентом Владимиром Зеленским.