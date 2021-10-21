Под Радой митингующие зажгли дымовые шашки и пытаются перекрыть движение

Они требуют от депутатов разобраться с задержкой во вводе ЖК в эксплуатацию.

Под Верховной Радой собрался митинг, участники которого пытаются перекрыть проезд по улице Грушевского и жгут цветные дымовые шашки.

Протест касается столичного ЖК "Варшавский плюс", который не могут ввести в эксплуатацию, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Владельцы квартир в ЖК "Варшавский плюс" требуют от депутатов разобраться с застройщиком. Дома построены, но не могут эксплуатироваться, поэтому люди не могут даже попасть в свое жилье.

"Варшавский плюс" - ЖК Stolitsa Group, возведенный на землях госпредприятия "Пуща Водица". Предыдущее руководство предприятия потеряло оригиналы инвестиционных договоров с застройщиком, а новое - не соглашается с количеством отведенных ГП квартир, пишет "НВ Бизнес".

Фонд госимущества и ГП выдвинули новые требования к подписанным соглашениям, но застройщик с ними не соглашается.