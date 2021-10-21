Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации "Северного потока - 2"

Компания "Оператор ГТС Украины" в среду, 20 октября, подала заявку на участие в сертификации роSSийского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки немецкому регулятору. «Северный поток-2» не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу. Мы считаем это своим долгом информировать наших стратегических партнеров об этих беспокойствах", - пояснил гендиректор компании Сергей Макогон.

Он считает, что роSSийский газопровод создаст "огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из РоSSии в Европу" и бесповоротно ликвидирует транзитный маршрут через Украину.

"Поэтому, «Северный поток-2» не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот - вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из РоSSии в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» будут функционировать параллельно", - заявил Макогон.

Компания считает, что Nord Stream-2 AG может быть сертифицировано только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством. Компания должна быть полностью отделенной и независимой от «Газпрома», а правила доступа третьей стороны с прозрачными тарифам должны применяться ко всему трубопроводу от его конечной точки в Германии к исходной точке в роSSийском Усть-Луге. Кроме того, украинская газотранспортная система должна быть открытой для использования третьими сторонами на роSSийской границе, независимо от того, является ли эта сторона из Центральной Азии, или другим роSSийским производителем газа, сто не принадлежит "Газпрому".

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии уже допустило к процедуре сертификации "Северного потока - 2" польскую PGNiG и ее немецкий "дочку" PGNiG Supply & Trading GmbH.

15 октября заявку на присоединение к процессу подала НАК "Нафтогаз Украины".