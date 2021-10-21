Минкультуры добавило 21 человека в "черный список" роSSийских артистов

Фото: Макс Требухов

Министерство культуры и информационной политики 19 октября обновило «черный список» роSSийских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В "черный список" вошел 21 новый человек:

Бриус Максим Вассербаум Михаил Гарусов Сергей Александрович Гурчин Владислав Игоревич Дахненко Максим Аркадьевич Денисова Марина Викторовна Жамгарян Гарик (Эдгар) Рашидович Ильин Владимир Адольфович Кен Генрих Кравченко Алексей Евгеньевич Кузьмин Евгений Вячеславович Марушев Александр Геннадиевич Полагаев Александр Терентьев Андрей Игоревич Терентьев Никита Андреевич Терентьева Светлана Викторовна Темнов Глеб Владимирович Червяков Алексей Чижова Елена Александровна Шаповал Андрей Александрович Щеглов Сергей Алексеевич

Всего в "черном списке" по состоянию на 19 октября находится 227 человек, хотя несколько из них уже умерли (например, Иосиф Кобзон и Олег Табаков), а рэпер Моргенштерн указанный дважды.

Согласно украинскому законодательству, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, которое находится в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Список составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.