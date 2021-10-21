Минкультуры добавило 21 человека в "черный список" роSSийских артистов
Список пополнился на основании обращений СБУ.
Министерство культуры и информационной политики 19 октября обновило «черный список» роSSийских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте министерства.
В "черный список" вошел 21 новый человек:
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Бриус Максим
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Вассербаум Михаил
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Гарусов Сергей Александрович
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Гурчин Владислав Игоревич
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Дахненко Максим Аркадьевич
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Денисова Марина Викторовна
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Жамгарян Гарик (Эдгар) Рашидович
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Ильин Владимир Адольфович
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Кен Генрих
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Кравченко Алексей Евгеньевич
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Кузьмин Евгений Вячеславович
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Марушев Александр Геннадиевич
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Полагаев Александр
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Терентьев Андрей Игоревич
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Терентьев Никита Андреевич
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Терентьева Светлана Викторовна
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Темнов Глеб Владимирович
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Червяков Алексей
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Чижова Елена Александровна
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Шаповал Андрей Александрович
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Щеглов Сергей Алексеевич
Всего в "черном списке" по состоянию на 19 октября находится 227 человек, хотя несколько из них уже умерли (например, Иосиф Кобзон и Олег Табаков), а рэпер Моргенштерн указанный дважды.
Согласно украинскому законодательству, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, которое находится в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Список составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.