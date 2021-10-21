Минкультуры добавило 21 человека в "черный список" роSSийских артистов

Список пополнился на основании обращений СБУ.

Фото: Макс Требухов

Министерство культуры и информационной политики 19 октября обновило «черный список» роSSийских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В "черный список" вошел 21 новый человек:

  1. Бриус Максим

  2. Вассербаум Михаил

  3. Гарусов Сергей Александрович

  4. Гурчин Владислав Игоревич

  5. Дахненко Максим Аркадьевич

  6. Денисова Марина Викторовна

  7. Жамгарян Гарик (Эдгар) Рашидович

  8. Ильин Владимир Адольфович

  9. Кен Генрих

  10. Кравченко Алексей Евгеньевич

  11. Кузьмин Евгений Вячеславович

  12. Марушев Александр Геннадиевич

  13. Полагаев Александр

  14. Терентьев Андрей Игоревич

  15. Терентьев Никита Андреевич

  16. Терентьева Светлана Викторовна

  17. Темнов Глеб Владимирович

  18. Червяков Алексей

  19. Чижова Елена Александровна

  20. Шаповал Андрей Александрович

  21. Щеглов Сергей Алексеевич

Всего в "черном списке" по состоянию на 19 октября находится 227 человек, хотя несколько из них уже умерли (например, Иосиф Кобзон и Олег Табаков), а рэпер Моргенштерн указанный дважды.

Согласно украинскому законодательству, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, которое находится в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Список составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стреламиПолиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
Минкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессииМинкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессии
Спецпредставитель ЕС по правам человека приехал в КиевСпецпредставитель ЕС по правам человека приехал в Киев
Петиция за запрет концертов артистов из РоSSии набрала достаточного голосов для рассмотрения президентомПетиция за запрет концертов артистов из РоSSии набрала достаточного голосов для рассмотрения президентом
ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом человекаООН признала чистую экологию неотъемлемым правом человека
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Украина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках у украинской границыУкраина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках у украинской границы
РоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 странРоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 стран
В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человекаВ результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человека
"РоSSия выдает желаемое за действительное", - МИД о "международных наблюдателях" на роSSийских выборах в Крыму"РоSSия выдает желаемое за действительное", - МИД о "международных наблюдателях" на роSSийских выборах в Крыму
Минкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасностиМинкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости