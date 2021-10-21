Стратегия может включать оборону от ядерной атаки, нападения на космические спутники и хакерской атаки.

Министры обороны стран НАТО в четверг планируют согласовать новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения РоSSии по нескольким направлениям. Это подтверждает попытку сдержать Москву несмотря на то, что альянс уделяет особое внимание Китаю, пишет Reuters со ссылкой на заявления дипломатов и чиновников.

Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного моря, включая ядерную атаку, атаку в космосе на спутники или хакерское нападение.

РоSSия опровергает любые военные намерения и говорит, что именно НАТО может дестабилизировать Европу своей подготовкой. Однако официальные лица в США и дипломаты НАТО, а также бывшие высокопоставленные говорят, что "Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона" необходима, поскольку РоSSия разрабатывает современные системы вооружения и размещает войска и технику ближе к границам союзников Альянса.

"Различные вещи могут происходить одновременно, и это действительно требует целостного планирования", - прокомментировал на анонимных условиях чиновник из правительства США .

Запад также считает, что РФ не только модернизирует или обновляет советские военные космические системы для потенциальной атаки на чужие спутники на орбите, но и разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва командных систем и работает над "супероружием".

Генерал в отставке Бен Ходжес, который командовал войсками НАТО в Европе с 2014 по 2017 год, сказал, что надеется на то, что новый стратегический план приведет к большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что будет означать больше ресурсов для Черноморского региона.