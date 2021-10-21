Украина за 5 лет может отказаться от импорта газа, - Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на украинском газовом инвестиционном конгрессе (Ukraine Gas Investment Congress), сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, которые вдохновляют", - сказал Витренко.

Он добавил, что не менее важным направлением является увеличение производства Украиной биогаза.

«Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза», - сказал он.

Глава правления также подчеркнул важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости. По его словам, Украина вдвое менее энергоэффективна, чем среднестатистическая страна Восточной Европы.

Напомним, "Нафтогаз Украины" поставил цель за десять лет увеличить добычу газа с нынешних 13 млрд кубометров в год до 24 млрд кубометров. Как сообщил Юрий Витренко, компания будет стараться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.