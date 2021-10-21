На Закарпатье невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы

Сотрудников госструктур, органов местного самоуправления и всех образовательных учреждений на Закарпатье с 8 ноября будут отстранять от работы, если у них не будет прививки от коронавируса.

Об этом 20 октября на брифинге по эпидситуации в Закарпатье сообщил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков, сообщает "Суспильне".

Напомним, что 7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В него включены сотрудники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций и их структурных подразделений. В список попали также педагоги.