Гражданина Украины арестовали в Турции за подготовку нападения на чеченских диссидентов

Украинец входил в группу наемников, задержанных в начале октября.

Гражданина Украины арестовали в Турции за подготовку нападения на чеченских диссидентов
Фото: Anadolu Agency

В Стамбуле арестовали шестерых иностранцев, задержанных 8 октября по подозрению в шпионаже. Один из них оказался гражданином Украины.

Имена подозреваемых сообщила турецкая газета H?rriyet со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Ими оказались украинец Игорь Ефрим, россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также узбек Амир Юсупов.

Следствие считает, что они готовили нападения на чеченских оппозиционеров, проживающих в Турции, и планировали приобрести с этой целью оружие.

Задержанным, которых поместили в пенитенциарное учреждение в Бешикташ (район Стамбула) грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Представитель МИД Олег Николенко по этому поводу заявил, что генеральное консульство Украины в Стамбуле пытается проверить информацию об аресте украинца.

"Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращение родных также не поступало. По поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом", - сообщил он.

Напомним, что в 2017 году Турция освободила из РоSSии Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, обменяв их на двух сотрудников ГРУ, которые планировали убийства чеченских диссидентов.

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