Прокуратура Грузии: Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами

Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи, изъятые из его телефона.

Прокуратура Грузии: Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами
Фото: interpressnews.ge

Михаил Саакашвили, которого вечером 1 октября задержали в Грузии, попал в страну, скрываясь в прицепе с молочными продуктами.

Об этом сообщила прокуратура Грузии, передает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Грузии установило, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно под названием "Вильнюс". Оно отправилось из украинского порта Черноморск. С этого судна 29 сентября в 1:04 отправился трейлер Scania, который был загружен молочной продукцией. Внутри находился бывший президент страны.

По информации правоохранителей, Саакашвили вышел из грузовика в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти и таким образом незаконным путем пересек границу Грузии. Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи, изъятые из его телефона.

После двух часов ночи Саакашвили пересел в легковой автомобиль Mercedes, который его встречал.

Ранее сообщалось, что Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Накануне консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.

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