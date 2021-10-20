С "Укрзализныци" уволили последнего члена наблюдательного совета

Кабинет министров в среду досрочно прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Адомаса Аудицкаса.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Срок действия контракта Аудицкаса, который был представителем государства в наблюдательном совете, завершался в июне 2022 года.

Напомним, что в сентябре закончились контракты в четырех членов наблюдательного совета "УЗ": Шевки Аджунера (глава наблюдательного совета, независимый член, полномочия по июль 2018 года); Андреаса Матье (независимый член, полномочия по июнь 2018 года); Олега Журавлева (представитель государства, полномочия по декабрь 2019 года); Сергея Лещенко (представитель государства, полномочия по декабрь 2019 года).

Тогда же было создано антикризисный штаб во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, который должен восстановить устойчивое функционирование АО "Укрзализныця".

В апреле 2021 года временная следственная комиссия Верховной Рады признала неудовлетворительной работу этого состава наблюдательного совета "Укрзализныци".