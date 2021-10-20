Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны

За прошедшие сутки в столице обнаружили более 1 тыс. случаев ковида, 500 больных госпитализировали.

Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны
Фото: bigkiev.com.ua

Из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса койки в больницах стремительно заполняются. Столица - на пороге красной зоны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что за минувшие сутки в Киеве - более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. 98% госпитализированных в больницы - не привиты. Умирают, в абсолютном преимуществе, невакцинированные пациенты.

"Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов!", - призвал Виталий Кличко.

Городской голова отметил важность не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных.

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо - изоляция!", - добавил он.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет.

Сейчас в "красной" зоне находятся пять областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Как сообщалось, Украина вышла на четвертое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19.

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