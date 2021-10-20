Оккупанты с начала суток 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец

В течение среды, 20 октября, со стороны роSSийско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Враг трижды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сегодня у Березового враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники дважды осуществили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе Новолуганского враждебные вооруженные формирования два раза обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Причепиловки роSSийско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

"Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе ОС.

Как сообщалось, вчера роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.