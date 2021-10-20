В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ровенщины и Житомирщины могут усилить карантин

Перечисленным областям поручено также усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить коечный фонд.

В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ровенщины и Житомирщины могут усилить карантин
Фото: news.dtkt.ua

Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручено ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости коронавирусом.

Такое решение сегодня приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал.

"Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас в "красной" зоне находятся пять областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Напомним, Сумская область с субботы, 23 октября, переходит в "красную" карантинную зону.

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