Оккупационные войска на Донбассе ранили военного

РоSSийские наемники восемь раз обстреляли ВСУ.

Оккупационные войска на Донбассе ранили военного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 19 октября, роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону Зайцево оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов около Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки роSSийские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Водяного на Приазовье наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции наших воинов около Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Около Березовой враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил ранение. Ему была оказана домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, который посетил Киев, заявил, что война в Украине началась и не заканчивается из-за РоSSии.

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