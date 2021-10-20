Зеленский наградил трех украинских военных

Награды присвоены за самоотверженные действия и высокий профессионализм, а также образцовое выполнение воинского долга.

Зеленский наградил трех украинских военных
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех украинских военнослужащих.

Соответствующий указ №543/2021 обнародован на сайте главы государства.

Полковник Константин Туренко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Полковник Сергей Крутин и капитан Артем Петух награждены медалями «За воинскую службу Украине".

Как отмечается в документе, награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".

Напомним, в сентябре Министерство по делам ветеранов презентовало эскиз отличия для награждения – медаль "Воля и Достоинство".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стреламиПолиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда СамсинаЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистовЗеленский назвал "хайпом" заявление ведущей "UA:Первый" о давлении ОПУ на журналистов
Польша увеличила количество военных на границе с БеларусьюПольша увеличила количество военных на границе с Беларусью
Зеленский встретился с министром обороны СШАЗеленский встретился с министром обороны США
С начала года на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, - пресс-служба ВСУС начала года на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, - пресс-служба ВСУ
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривенЗеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривен
Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдаунуЗеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауну
Зеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавирусаЗеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавируса
Bloomberg: Зеленский хочет уволить главу НБУBloomberg: Зеленский хочет уволить главу НБУ
Зеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца годаЗеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца года
Зеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказатьЗеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказать
Последние новости
Подгружаем последние новости