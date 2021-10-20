Зеленский наградил трех украинских военных

Награды присвоены за самоотверженные действия и высокий профессионализм, а также образцовое выполнение воинского долга.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех украинских военнослужащих.

Соответствующий указ №543/2021 обнародован на сайте главы государства.

Полковник Константин Туренко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Полковник Сергей Крутин и капитан Артем Петух награждены медалями «За воинскую службу Украине".

Как отмечается в документе, награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".

Напомним, в сентябре Министерство по делам ветеранов презентовало эскиз отличия для награждения – медаль "Воля и Достоинство".