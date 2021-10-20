Владимир Шейко переизбран на должность гендиректора Украинского института

Учреждение было создано в 2017 году для презентации Украины за рубежом и продвижения ее имиджа в мире.

На должность гендиректора государственного учреждения "Украинский институт" при МИД переизбран Владимир Шейко.

Об этом сообщает "Читомо" со ссылкой на трансляцию заседания финального тура конкурса.

По результатам предыдущих этапов финалистами конкурсного отбора стали:

Мария Липяцкая, эксперт по стратегическим коммуникациям и развитию национальных брендов, советник министра иностранных дел Украины;

Константин Спилка, менеджер проектов в культурной сфере;

Владимир Шейко, первый директор Украинского института, эксперт по культурной дипломатии, менеджменту культуры, маркетингу и коммуникациям.

В конкурсную комиссию вошли: эксперт международных институций Соломия Боршош; директор ОО "Центр городской истории Центрально-Восточной Европы" София Дьяк; телеведущий Вадим Карпьяк; глава УИНП Антон Дробович; философ Вахтанг Кебуладзе; журналист Богдан Логвиненко (ОО Ukraїner); экс-госсекретарь МИП, глава ОО "Институт информационной безопасности" Артем Биденко; и.о. генерального директора Директората публичной дипломатии и коммуникаций МИД Украины Ирина Боровец.

Победителя избран путем рейтингового голосования всех членов комиссии.