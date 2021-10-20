Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе

"Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве".

Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе
Фото: MDR

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер 20 октября заявил, что РоSSия виновата в созданном Беларусью кризисе с мигрантами в Европейском Союзе. Он отметил, что это не только его мнение: так считают и в немецком правительстве, пишет Вild.

Отметив, что через территорию Беларуси происходит "организованная или, как минимум, поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов", Зеегофер добавил: "Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве".

Немецкий чиновник заявил, что белорусские власти не могли "ничего этого делать без как минимум информирования или одобрения Москвы".

Зеегофер назвал организованную государством волну беженцев через Беларусь "гибридной войной". Он четко дал понять, кто несет ответственность за тысячи мигрантов, прибывших в Беларусь с лета: "Москва". По его словам, Москва все больше ориентируется на конфликты, а не на их решение.

Что касается Германии, то она не планирует закрывать свои границы с Польшей, отметил глава МВД.

Федеральная полиция Германии сообщила, что с августа количество людей, въезжающих в страну из Польши, куда они нелегально попали из Беларуси, возросло до 4300 человек. Тогда как с января по июль таких лиц было лишь 26. Количество заявлений о предоставлении убежища в Германии с января по сентябрь уже достигла 80 тыс. человек по сравнению с более 76 тыс. человек за весь 2020 год.

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