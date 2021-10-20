Спецпредставитель ЕС посетил район проведения ООС

Делегаты обсуждали вопросы безопасности и влияния карантинных мероприятий на возможность граждан пересечь линии разграничения.

Район проведения операции Объединенных сил посетила иностранная делегация во главе со специальным представителем Европейского Союза по правам человека г-ном Эймоном Гилмором.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, должностные лица встретились с представителями командования ООС и ознакомились с ситуацией с безопасностью в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, европейская делегация побывала в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское". Начальник Краматорского пограничного отряда полковник Павел Цвелих рассказал гостям об особенностях выполнения задач в КПВВ и блокировке оккупационной администрацией движения людей.

"Делегаты обсуждали вопросы безопасности и влияния карантинных мероприятий на возможность граждан пересечь линии разграничения. Пограничники заверили представителей ЕС в готовности обеспечить безопасность и ритмичность пропускных операций. Спецпредставитель ЕС Эймон Гилмор поблагодарил за работу и выразил надежду на скорое освобождение временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.